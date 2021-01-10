В областной столице Росгвардейцам 9 января в половину восьмого вечера поступил сигнал тревоги из супермаркета на улице Ленинградской. Сотрудники магазина рассказали, что один из посетителей был замечен за попыткой похищения чужого имущества. 42-летний мужчина подобрал ключ к одному из боксов и собирался забрать вещи другой покупательницы.При этом вологжанка сама заметила, что ее камеру хранения вскрывают, и сделала замечание. На это она услышала много нелицеприятных слов - начался скандал. Правоохранители установили, что мужчина без определенного места жительства находится в розыске из-за нескольких других краж.