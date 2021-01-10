В Череповце прошла четвертая «Автоелка». В флешмобе поучаствовали череповецкие, московские, питерские автолюбители, а также представители Вологды, Шексны, Сокола и Рыбинска. Проведение массового мероприятия разрешил лично губернатор.На площадке перед ТЦ \\"ОКей\\" водители выстроили своих \\"ласточек\\" в символ Нового года - ёль. Построение началось еще в час дня. При этом многие оформили машины по-праздничному креативно - проходил конкурс на самый интересный автомобиль.Всего на \\"Автоелку\\" приехало более 200 участников. Сотрудники ГИБДД воспользовались ситуацией и проверяли посетителей на алкоголь и излишнюю тонировку.