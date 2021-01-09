Трагедия едва не случилась в Череповецком районе. В пятницу, 8 января, около девяти часов утра на озере Коломенском едва не погибли люди.У восьмого причала на озере Коломенском, где с ним соединяется река Ягорба, под лед провалился снегоход. Рыбаки, мужчины 1960 и 1986 годов рождения, местные жители - отец и сын, сумели спрыгнуть с тяжелой техники.«Во время происшествия череповчане не пострадали. На берег они выбрались самостоятельно, но техника ушла под воду», - сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.Согласно официальной статистике, с начала ледостава в регионе на водоемах произошло 11 инцидентов.