Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал о неблаговидных поступках вологжан. Вандалы не теряли время, а развлекались, нанося ущерб городу. Так, молодые люди сняли с главной ели города шары. Злоумышленников задержали. Они пояснили полиции, что хотели сделать селфи с елочными игрушками. Им бы поверили, но украшения висели на высоте более 2,5 метров, да и возвращать шары парни не планировали.Кроме того, за прошедшие праздничные дни вологжане дважды повредили подиумы у кружевных снежинок, установленных на площади Революции. На бульваре Пирогова вандалы повредили скамейку, а информационный стенд коммунальщикам пришлось демонтировать и отправить на ремонт.В соцсетях одна из вологжанок под постом о земляках-вандалах констатировала сложившуюся ситуацию: «Быдло всегда остаётся быдлом как его не культивируй».