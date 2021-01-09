8 января в 23 часа 49 минут поступило сообщение о пожаре в одноэтажном нежилом доме на улице Васинова, 2 в Белозерске. На место выехали две машины. В деревянном здании 6х9 метров, не электрифицированном, без отопления, стоявшим более 10 лет без жильцов, вспыхнула кровля и открыто горела внутренняя часть дома. В результате кровля и чердачное перекрытие были уничтожены огнем, повреждены внутренняя и наружная отделка, сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области.В здании обнаружено тело мужчины 1975 года рождения. Из объяснений очевидца пожара установлено, что он и его трое знакомых зашли в пустующий дом, чтобы выпить. Когда дом загорелся, то он и его друг спали, а двое других ушли. В последний момент мужчина все-таки проснулся и избежал печальной участи. А вот его приятель погиб. Известно, что погибший вел асоциальный образ жизни, не имел прописки и документов, за исключением справки об освобождении из колонии. Причиной ЧП называется неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц либо поджог.