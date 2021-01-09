Над Вологдой появилась зимняя радуга.Зимняя радуга, которая также называется гало, возникла над Вологдой 9 января в утренние часы. На улице было солнечно, температура - около 20 градусов мороза. Возможно, резкое похолодание спровоцировало этот оптический феномен. Но не только оно - вологжане наблюдали радугу через дым или пар от котельной ОМЗ. Цветной столб, уходящий в небо, проходил сквозь стелящийся по земле смог. По словам специалиста, зимняя радуга возникает, когда три фактора сходятся воедино — солнце, мороз и высокая влажность воздуха. Это весьма редкое явление и происходит обычно при смене погоды. Возможно, котельная помогла создать необходимые условия. Как только смог от котельной развеялся, пропало и гало.Люди придумали множество различных примет в честь такого красивого явления. Например, наши предки верили, что если посчастливилось увидеть радугу зимой — это хороший знак, который предвещает счастливые события.