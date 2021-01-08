В Череповце незрячий активист Николай Пепень, который недавно открыл музей \\"Мир без света\\", решил заняться проблемой трудоустройства людей с инвалидностью. Он заявил, что множество его знакомых профессионалов с проблемами со здоровьем просто не берут на работу, им только обещают перезвонить. Общественник мечтает, что работодатели перестанут бояться нанимать людей с ограниченными возможностями, а инвалиды получат шанс построить карьеру и быть полезными обществу.Бюро начнет свою работу уже в этом году. В партнерах учреждения значатся официальные центры занятости. Николай и сам нанял в свой музей 4 человек с проблемами со зрением, об этом сообщил портал \\"Открытые НКО\\".