Сотрудники ППС, патрулирующие Северный район Череповца, заметили двух сомнительно в выглядящих мужчин, несущих ящики алкоголя. Субъекты вызывали некоторые подозрения, поэтому правоохранители спросили, откуда у череповчан такое огромное количество полторашек пива. Счастливые обладатели спиртного заверили, что нашли выброшенные бутылки за территорией ближайшего склада.Полицейские решили проверить информацию: на месте металлическая дверь оказалась выгнута, виднелись следы на снегу, похожие на отпечатки обуви остановленных мужчин, а на территории объекта замечен микроавтобус с вырванной магнитолой. Подозреваемых доставили в отдел.Собственник склада заявил, что помещения не работали с 31 декабря. Воришки несколько раз за праздники успели наведаться к практически неиссякаемому источнику алкогольных напитков, т.к охраны на месте не было. Теперь задержанным гражданам без определенного места жительства (35 и 34 лет) грозит до 5 лет лишения за кражу автомагнитолы и 90 литров пива. О криминальном инциденте сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Вологодской области.