В Череповце 39-летняя местная жительница обратилась в полицию по причине пропажи 500 000 рублей из ее квартиры. Женщина пояснила, что продала другую жилплощадь, обналичила 1 300 000 рублей и положила их дома в тахту.Вечером к ней заглянул бывший 34-летний сожитель - забрать оставшиеся после разрыва личные вещи. Череповчанка поняла, что наличность исчезла именно после прихода экс-любовника.Полицейские составили ориентировку. После розыска в новогодние праздники, серьезно перебравшего подозреваемого задержали в одном из заведений города. В ходе допроса мужчина сознался в преступлении. Он рассказал, что знал о продаже квартиры, и, когда зашел к бывшей возлюбленной в тот день, нашел сумку и украл пачку денег. Мужчине удалось потратить всю наличность на обновки, алкоголь, съемные квартиры и спа-процедуры. Теперь ему грозит до 6 лет лишения.