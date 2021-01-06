В Череповце мужчина перевел мошенникам 55 тысяч рублей, но желаемого так и не получил. Поэтому обратился в полицию. Как сообщает пресс-служба УМВД, череповчанин 1985 г.р. сообщил, что стал жертвой мошенников. Ре решил за деньги найти себе партнершу для утех, в интернете нашел сайт с контактами проституток. На ресурсе были размещены анкеты женщин с указанием контактных данных. Он позвонил и узнал, что для встречи с женщиной ему необходимо сделать предоплату.Поэтому он перевел 55 тысяч 568 рублей на банковский счет. Но услуг так и не получил. Напрасно прождав возлюбленную, он написал заявление в полицию. Сотрудники УМВД России по г. Череповцу устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют полученную информацию. Установлено, что потерпевший общался с пятью абонентскими номерами с подозрительного сайта.