Водитель автобуса подрался с дворником. Причина раздора - уборка снега.Инцидент произошел 6 января около 10 утра в Череповце на улице Проезжей.Об этом сообщает портал Gorodche.ru.Водитель автобуса 37-го маршрута на остановке перед фанерно-мебельным комбинатом разругался с дворниками.Он увидел, что убранный техникой с остановки снег рабочие забрасывали лопатами обратно на остановку, туда, где паркуется автобус.\\"Из-за этого там образуется наледь, автобус становится просто неуправляемым, его куда угодно может скинуть даже на малой скорости. До этого с утра все было вычищено техникой. Я спрашиваю: что вы делаете? Они говорят, что у них такой приказ от начальства. Я говорю - какой приказ? Тут с утра все было вычищено. Я его за шею схватил, говорю, давай убирай все. Он на меня с лопатой. Я его ударил два раза. Всего их было трое\\", - сообщил водитель порталу Gorodche.ru.Рабочий уже подал на него заявление в полицию.