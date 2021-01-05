Сотрудники ДПС встретили на трассе Вологодского района лисичку. Рыжей красавице кинули кусочек хлеба, который она решила сразу же прикопать неподалеку, а сразу после вернулась за добавкой. Видео встречи с диким животным предоставила пресс-служба УМВД по Вологодской области.Правоохранители попросили напомнить водителям, что на дорогах нужно быть готовым, что на проезжую часть может внезапно выбежать зверь. Жизненно необходимо соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия, особенно в зимнее время.