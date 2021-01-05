В Вологодской области 19-летний молодой человек в новогоднюю ночь ножницами убил отца. Суд заключил его под стражу.По версии следствия, 1 января 2021 года около 00.20 в квартире на ул. Первомайской в поселке Шексна подозреваемый выпивал со своим отцом. В ходе ссоры он нанес отцу не менее 4 ударов ножницами в область грудной клетки слева и правой лопатки. От полученных телесных мужчина скончался на месте происшествия, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Его отпрыска арестовали.Суд постановил арестовать подозреваемого до 1 марта 2021 года, постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сообщает пресс-служба судов.