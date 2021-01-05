Иностранцы хотели получить прописку в Череповце. Но ушлая череповчанка их обманула. Сейчас ее обвиняют в мошенничестве - мигранты направились в полицию. В полицию обратился иностранец, заявивший, что его и двух его коллег обманула местная жительница: она за вознаграждение обещала прописать их в своей квартире, взяла предоплату в размере 3600 рублей, но не выполнила свои обещания. При этом она взяла себе паспорта и миграционные карты мужчин. Женщину вычислили и задержали: 37-летняя жительница Череповца уже привлекалась за нарушение в сфере миграционного законодательства.Женщина пояснила, что нуждалась в деньгах, но знала, что за фиктивную регистрацию ей грозит ответственность, поэтому и не выполнила условия «договора». Полученные документы она попросту выбросила.Как сообщает областное управление МВД, в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.