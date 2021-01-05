В Вологде в кафе произошло ЧП: на посетителей с потолка упали бамбуковые украшения. Об этом рассказывает посетительница, видеозапись появилась в социальной сети.Посетительница рассказала, что они сидели в кафе \\"Тонга\\", неожиданно сверху на стол упала \\"крыша\\". Так вологжанка назвала бамбуковое украшение потолка.Никто, по ее словам, не пострадал. Администрация предложила всем удалиться с этажа, но после уборки работа кафе продолжилась. Кстати, автор съемки и ее компания заплатили за ужин, за то, что успели съесть. Об этом явно переживает автор поста, ссылаясь на то, что они были в шоке: \\"ну у нас был шок стресс мы ступили Уже потом поняли , что не надо было платить ну что уж сделаешь , а они воспользовались этим просто и все.. а так в таких случаях не дай бог все за их счёт.. и сверх компенсацию...\\" (Орфография и пунктуация сохранены, - прим. ред..)Администрация все-таки пошла навстречу пострадавшим: \\"Ну, у нас компенсация сертик на кэс и 2 бесплатных коктейля и пиво и все. И то серт не сразу дали пока ждали блюдо с собой...\\" (Орфография и пунктуация сохранены, - прим ред..)\\"Небо не выдержало разговоров молодежи и послало на землю бамбуковые палки\\", - вердикт вынес один из пользователей соцсетей.