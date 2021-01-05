В Вологодском районе погиб молодой человек. Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, 4 января в 16 часов 54 минуты поступило сообщение о пожаре в деревне Сусолово Старосельского сельского поселения. Горел одноэтажный деревянный частный жилой дом.Дом 10х10 м был построен в 2016 году, был электрифицирован. Несмотря на все усилия пожарных, здание сгорело. На месте был найдет труп молодого человека 1991 года рождения.По мнению специалистов, причиной трагедии стала неисправность печного отопления либо неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего. По словам родственников погибшего, он курил и злоупотреблял спиртными напитками. Этот дом не был в их собственности - он был арендован. Собственников устанавливают.В ликвидации задействовано 7 единиц техники, 18 человек личного состава.