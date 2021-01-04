В Сокольском районе погиб пенсионер - мужчина сгорел в собственным доме. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области, пожар произошел в 13 часов 3 января в деревне Дьяково. На место выехали пожарные, но их усилия были напрасны - дом полностью сгорел. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. На пепелище было обнаружено тело хозяина - пенсионера 1933 года рождения, который проживал один. Пожарных вызвали его соседи.По предварительной информации, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем. На пожар выезжали 5 единиц техники, 9 человек личного состава.