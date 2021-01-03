За последние сутки на территории Вологодской области выявлено 320 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, на Вологодчине за сутки выписано 342 человека, пять человек умерли. Общее число скончавшихся в регионе от коронавируса - 443 человека.Загруженность моногоспиталей – 55%. В Великом Устюге занято 88% коек, в Вологде на улице Северной – 87%.С начала нового года количество выявленных заболевших резко упало. Но региональные власти не комментируют статистику. Российские же инфекционисты прогнозируют всплеск заболевания на 5-7 день 2021 года, так как россияне активно общались при встрече Нового года.Впервые с конца ноября число новых заразившихся в России не превышает 25 тысяч. Число получивших вакцину составляет около 800 тысяч человек.