Молодой человек продавал наушники и лишился более 100 тысяч рублей. Он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.28-летний молодой человек рассказал, что решил продать наушники. Для этого на одном из сайтов он разместил объявление. Через некоторое время с ним связался мужчина, который сказал, что собирается сделать покупку. При этом \\"покупатель\\" убедил череповчанина сообщить данные банковской карты, а также коды, пришедшие на телефон. В результате со счета продавца были списаны деньги - более 113 тысяч рублей. Ведется поиск злоумышленника, сообщает пресс-служба УМВД области.