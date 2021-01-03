В городе металлургов собака затащила ребенка под колеса автомобиля, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД Череповца.ЧП случилось 2 января около 20:15 у дома №15 по ул. Мира.12-летняя школьница стояла с собакой на поводке на тротуаре, ожидая зеленый сигнал светофора для пешеходов. Неожиданно собака дернула за поводок и потащила ребенка на проезжую часть.При этом по дороге двигалась машина. Предотвратить наезд на девочку не удалось. «Шевроле Лачетти» управлял 25-летний водитель. Девочка с травмами доставлена в больницу.