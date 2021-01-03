Вечером 2 января на 23-м километре трассы Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово произошло ДТП: столкнулись автомобили Лада Гранта и УАЗ Патриот.33-летний водитель управлял автомобилем \\"Лада Гранта\\". Он двигался в сторону Тотьмы и не справился с управлением. Легковушку вынесло на встречку, там двигался УАЗ Патриот, которым управлял 33-летний мужчина.В столкновении пострадали люди. В больницу Сокола госпитализировали водителя Лады Гранта и его 54-летнюю пассажирку. У женщины – перелом грудины и рёбер. У 33-летней пассажирки УАЗа Патриот ушиб и закрытый перелом правой кисти, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.