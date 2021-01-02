В Никольском районе 1 января в 17:47 произошло страшное ДТП. На 296 километре автодороги Чекшино-Тотьма 27-летний мужчина за рулем ВАЗ-2112 вылетел на встречку и врезался в «Фольцваген Джетта». Водитель скончался в машине скорой.В аварии пострадал 32-летний водитель и пассажиры иномарки. В их числе 30-летняя девушка и двое маленьких детей: трехлетняя девочка и годовалый мальчик. Выжившие отправились на амбулаторное лечение. О печальном инциденте сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.