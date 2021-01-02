В Череповце Росгвардейцам пришлось успокаивать буйного посетителя кафе, перебравшего спиртного. Происшествие приключилось сегодня в 10 утра в одном из заведений на проспекте Победы.Администратор рассказал правоохранителям, что мужчина в какой-то момент начал вести себя неадекватно и мешал другим посетителям. Он матерился и махал руками, на замечания проявил агрессию. В какой-то момент череповчанин стал бить кулаками в гипсокартонную стену. Покрытие оказалось пробито в нескольких местах.Причины странного поведения 28-летнего мужчины выяснит полиция.