ЧП произошло 30 декабря на улице Панкратова у дома №66 в 8 утра. 39-летняя вологжанка, управляя Шкодой Фабией, набрала слишком большую для текущих погодных условий скорость и потеряла управление иномаркой. Машину занесло и откинуло на автобус №16 \\"Олимп\\", а потом выкинуло на остановку.В салоне общественного транспорта находились 25 пассажиров, а на остановке еще стояли ожидающие. Пострадала только 65-летняя пассажирка автомобиля. Ее госпитализировали с серьезными травмами в Вологодскую клиническую областную больницу.