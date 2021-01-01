В Череповце несколько остановок (в том числе и на Набережной, что ранее подверглась атаке вандалов: родителям пришлось выложить 12 тысяч рублей за замену стенок) украсили изображениями героев со старых открыток и светящимися гирляндами. Веселый зайчик, наряжающий ёлку, мишка на берёзе, Дед Мороз поднимут череповчанам настроение на праздниках. Кроме того, у \\"Дома торговли\\" установили новый 10-метровый крытый павильон - тоже с персонажами сказок.Заместитель мэра по городскому хозяйству Артем Дмитриев поблагодарил жителей за предложение подобного новогоднего оформления. Он пояснил, что после праздников остановки станут прежними.