На Вологодчине в первые часы нового года пошел дождь, что создало опасную ситуацию на дорогах. Вологодский гидрометцентр предупредил жителей о гололедно-изморозевых отложениях, как минимум, до вечера 2 января.\\"Скользко и ничего не видать. Думал голову в окно высунуть, но оно не открывалось\\", - написал в соцсетях вологжанин Сергей. На дорогах региона образовался сплошной каток.ГИБДД Вологодской области напомнила, что при движении в условиях выпадения осадков и при перепадах температуры важно выбирать скорость в зависимости от состояния проезжей части.Очевидцы сообщили, что вряд ли вообще будут пользоваться автомобилем. Ведь для начала его надо очистить от пятимиллиметрового льда.