31 декабря на трассе Вологда-Великий Устюг инспектора спецроты ДПС обнаружили автомобиль ВАЗ-2110 с включенными аварийными сигналами. В машине оказались студенты из Вологды, которые хотели встретить Новый год в Великом Устюге с родными. Они неправильно рассчитали количество необходимого топлива - кончилось раньше положенного. До ближайшего населенного пункта было 42 км пути.Старший лейтенант полиции Сергей Семенов и лейтенант полиции Владислав Сорокин решили помочь 4 молодым людям: они отвезли одного из них до заправочной станции и обратно. К счастью, после этого машина завелась, а студенты продолжили свой путь.Спасенные вологжане выразили свою благодарность за оказанную помощь, рассказали в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.