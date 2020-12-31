Около 500 вологжан получили прививки от коронавируса. Точную цифру назвала замгубернатора области Лариса Каманина в ходе оперативного совещания: 479 жителей Вологодской области уже вакцинированы, 417 из них - медики.Кроме того, в группе риска находятся педагоги, соцработники, волонтеры. Все они записываются на прививку в своих организациях. Напомним, Ирина Шестакова, инфекционист Минздрава, назвала условие, которое позволит россиянам вернуться к нормальной жизни: пандемия будет побеждена, если к следующей осени вакцину поставит минимум 50% населения. То есть в Вологодской области должно быть привито более 500 тысяч человек.В Вологодской области прививочные кабинеты будут работать в новом году с 3 января.Минздрав в Вологодскую область с декабря по февраль будет поставлено 53 400 доз вакцины против коронавирусной инфекции, в том числе 2600 доз к первой очереди поступления, 15 300 — ко второй очереди, 34 500 — к третьей очереди поступления вакцины. Прививочные пункты организованы в Вологде и Череповце. Для хранения вакцины необходимы специальные условия - холодильные камеры.Массовую иммунизацию населения области планируют начать после новогодних праздников, когда в регионе будет достаточное количество вакцины. Предварительная запись на прививку на областном сайте госуслуг открыта, 1253 человека уже встали в очередь.Губернатор при этом напомнил вологжанам, что спиртное при вакцинации запрещено.