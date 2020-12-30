Трагедия произошла на востоке Вологодской области . Женщина сгорела на работе вместе с детьми.Как сообщили в областном управлении следственного комитета, в ночь на 30 декабря, около 2 часов, на пилораме деревни Сирино Кичменгско-Городецкого района произошел пожар.Горела бытовка. в результате пожара помещение было полностью уничтожено. На пепелище найдены останки трех тел, два из них - подростков.опрошены владелец пилорамы и работники. Выяснилось, что в вагончике находилась сторож - 42-летняя женщина, а также ее дети - 13-летняя дочь и 14-летний сын. Они проживали в деревне Трофимово.Следователи СКР изъяли фрагменты электропроводки и древесины, а также видеозаписи с камер, на которых зафиксирован пожар. Назначены экспертизы.Предварительная версия - очаг возгорания мог находиться внутри, возле холодильника, у стены, разделяющей жилое помещение и холодный коридор. Останки тел погибших были обнаружены около кроватей.Ведется расследование трагедии.