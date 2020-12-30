В Белозерске с 13 декабря разыскивают 48-летнего мужчину - он перестал выходить на связь и пропал. Предположительно, вечером 14 декабря вышел из дома №102 по улице Ленина в направлении Садового переулка. Больше о нем вестей не было.Александр Анатольевич Сорокин ростом около 2 метров, медленно ходит. Глаза карие, волосы короткие с сединой. Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы и кроссовки, черную шапку.Имеющим информацию о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам 102 - полиция или 8 (911) 505-68-98 - волонтеры.