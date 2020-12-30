В областной столице найдено тело неопознанного мужчины. Труп находился в заброшенном доме на улице Колхозной, 11. Полиция пытается найти родственников погибшего и установить его личность.Приметы: рост 170-180, нормального телосложения, волосы темные, рост 30-50 лет. Был одет в светлую ветровку с темно-синими полосами, темные брюки, рубашку в синюю клетку, коричневую футболку, белые кроссовки примерно 42 размера с синими полосами.Мужчина мог приехать в Вологду из другой области. Имеющим информацию о личности мужчины, сообщить по телефонам 102 - полиция или 8 (911) 505-68-98.