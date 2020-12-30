В Череповце накануне в 15:50 у четырехдверного трамвая КТМ5М3 отказали тормоза - он покатился с горки по проспекту Победы. На ходу встретился другой трамвай и произошло жуткое ДТП. Вагоновожатую второго транспортного средства зажало в покореженной кабине. Ее срочно госпитализировали и прооперировали. Позже к медикам за помощью обратились еще две женщины из стоящего трамвая 22 и 32 лет. Их направили лечиться амбулаторно, сообщает отдел ГИБДД по Череповцу.К вечеру стало известно, что в детскую областную больницу обратилась другая пассажирка - 17-летняя девушка получила травы. В полночь пришла информация со станции скорой: помощь понадобилась еще одной 21-летней череповчанке, участвующей в аварии. Их также направили на амбулаторное лечение.Как сообщил мэр Череповца, сломанный трамвай был последним, поступившими в распоряжение города. Правда это произошло в 1993 году.