В областной столице принято решение ограничить движение в центре города в Новый год. С 22:00 31 декабря по 06:30 1 января автолюбители не смогут проехать и припарковаться на Советском проспекте от Марии Ульяновой до Предтеченской, на улице Лермонтова, от Предтеченской до Ленина. Перекроют также и площадь Возрождения. За порядком будут следить сотрудники ГИБДД.Напомним, что городские праздничные мероприятия, гуляния и фейерверки в этом году устраивать не будут из-за сложной эпидемиологической ситуации.