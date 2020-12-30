За сутки в Вологодской области выявили 356 случаев коронавирусной инфекции, 370 человек выздоровело, шестеро - умерли. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.Всего с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставлен 23 081 пациенту, 18 337 человек выздоровели. 416 инфицированных скончалось с диагнозом \\"коронавирус\\".Как сообщала \\"Комсомолка\\", в регионе лишь каждый десятый имеет антитела, при этом большинство случаев заболевания, при которых могли бы выработаться антитела, официально не были зарегистрированы.