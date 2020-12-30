Обманутые дольщики в Череповце получат квартиры. Дом на 116 квартир на улице Любецкой будут сдавать в эксплуатацию с применением механизма специального Фонда субъекта РФ. «Дом череповецких дольщиков на Любецкой будет достроен, - заверил заместитель губернатора Антон Стрижов. - В итоге впервые в Вологодской области для восстановления прав обманутых дольщиков будет применен механизм Фонда субъекта РФ с помощью имущества федерального Фонда, сформированного за счет имущественных взносов Российской Федерации и Вологодской области».Срок восстановления прав дольщиков, указанный в «дорожной карте», - 2021-2022 годы.В первом квартале 2021 года планируется рассмотрение на наблюдательном совете Фонда защиты прав дольщиков вопроса о финансировании работ по восстановлению прав дольщиков ООО «Стройиндустрия».