По мнению председателя Правительства области Антона Кольцова, Вологодская область вышла на плато по распространению коронавируса.Об этом чиновник, врач по первому образованию, заявил ИА \\"Вологда Регион\\". Именно Антона Кольцова журналисты назвали человеком, который \\" в ручном режиме регулирует работу здравоохранения региона\\" в условиях пандемии.В регионе последние две с половиной недели практически не меняется количество людей, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Она словно вручную установлена на уровне 360 - 370 человек в сутки.Антон Кольцов сообщил что всего в регионе 1635 ковидных коек, в моногоспиталях проходят лечение 1100 - 1200 человек, и это число также зафиксировалось. По количеству тяжелых случаев число также стабильно - 140-150 человек.Пока антитела обнаружены примерно у около 10% вологжан, причем львиная доля -7,5 процентов официально коронавирусом не болели. Напомним, чтобы приостановить распространение вируса нужно, чтобы таких вологжан было порядка 50%, чтобы прекратить распространение – 70-80%.