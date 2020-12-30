В регионе стартовала вакцинация волонтеров. Об этом сообщает оперативный штаб Вологодской области.Добровольцы помогают в самых горячих точках борьбы с коронавирусом: в регистратурах поликлиник и колл-центрах, развозят лекарства, принимают передачи для пациентов моногоспиталей, помогают пожилым и одиноким.После вакцинации всем волонтерам порекомендовали в течение трех дней избегать мест повышенного скопления людей, а также соблюдать меры личной защиты.Кроме того, в регионе продолжается вакцинация медиков, учителей.