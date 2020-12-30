В аварии пострадало шесть человек. ДТП произошло в Вологде. Во вторник, 29 декабря, в 19:30 на нерегулируемом перекрестке улиц Преображенского и Петина столкнулись две иномарки. 46-летняя водитель автомобиля «Хендай Солярис» не уступил дорогу «Шкоде Октавия» под управлением 42-летнего мужчины, произошло столкновение. Четыре человека, находившиеся в салоне «Хендая», получили травмы. В «Шкоде» пострадали водитель и пассажирка. Двух пассажирок «Хендая» — 36-летнюю и 26-летнюю женщин медики госпитализировали. остальные отправлены на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Вологодской области. Оба автомобиля получили кузовные повреждения.