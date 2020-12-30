Более 200 магазинов Вологодчины подключились к ценовому соглашению. Речь идет о снижении и поддержании ценников на сахар-песок и подсолнечное масло. 29 декабря еще 12 торговых сетей в области присоединились к соглашению. Среди них - группы компаний «Макси», «Пищеторг», «Подсолнух», а также небольшие магазины в районных центрах. Ряд других компаний сегодня рассматривают возможности подключения к соглашению. Соглашение будет действовать до 1 апреля 2021 года. Напомним, соглашением установлены предельно допустимые розничные цены: 46 рублей за 1 кг сахарного песка и 110 рублей за 1 литр подсолнечного масла. Эти цены касаются только тех видов продукции, которые произведены на территории РФ, из сырья, выращенного в России, и не имеют дополнительных добавок.По состоянию на 28 декабря 2020 года жалоб в Управление ФАС на то, что имеется превышение цен на указанные товары, не зафиксировано.