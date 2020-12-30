В моногоспитале Великого Устюга, начавшего работу 14 декабря на базе инфекционного отделения ЦРБ, уже заняты все койки. Всего там было 25 мест для больных коронавирусом.Как сообщает портал Город Во со ссылкой на пресс-секретаря областного департамента здравоохранения, в ковидном отделении на базе ЦРБ подготовлены 7 дополнительных коек. Кроме того, планируется открыть 15 коек для долечивания пациентов, состояние которых не внушает опасений, но по какой-то причине выписывать домой еще рано. Так будут освобождаться места для особо тяжелых больных.Сейчас в моногоспитале находятся 25 пациентов. Их возраст - от 52 до 89 лет. Среди них четверо в тяжелом состоянии, 11 - средней тяжести. Трое человек подключены к аппаратам ИВЛ.Раньше больных транспортировали в моногоспитали Вологды и Череповца. Но после открытия моногоспиталя пациенты из восточных районов лечатся в Великом Устюге.По мнению чиновников, местный госпиталь вполне справляется с объемом. Отметим, что моногоспиталь в Великом Устюге был открыт 14 декабря.