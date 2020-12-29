В областной столице подписали акт о завершении строительства регионального Перинатального центра на Пошехонском шоссе. По словам губернатора Вологодской области, последний родильный дом в регионе был построен 40 лет назад.Первых пациентов собираются принять в феврале, а на данный момент идет этап лицензирования. Центр сможет принимать до пяти тысяч родов ежегодно. Губернатор заявил о новой цели: снизить смертность новорожденных на 30%, мамочек — на 50%.\\"Здесь будут спасать детей с любыми патологиями, с экстремально низкой массой тела - от 500 граммов, здесь можно принимать любые роды, проводить самые сложные операции. Именно здесь сосредоточены лучшие профессионалы Вологодской области по приему родов и спасению детей\\", - рассказал Олег Кувшинников. В центр закуплены аппараты УЗИ, ИВЛ, транспортные кувезы.Главное отличие перинатального центра от роддома - новорожденные получают полное лечение в учреждении, а не переводятся в другие больницы после рождения.