В деревне Струково Тарногского района Вологодской области в июне 2020 до смерти избили педофила.В частном доме проходило застолье: на вечеринке присутствовал хозяин (ранее осужденный за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней), его сожительница, мать и гости. В какой-то момент между гостем и педофилом произошел конфликт: у молодого человека появилась внезапная неприязнь к хозяину дома и он начал его избивать. Оказалось, что у тарножанина дома пятеро несовершеннолетних детей, в том числе кровная малолетняя дочь 2019 года рождения.Как установил суд, подсудимый нанес минимум 9 ударов руками и ногами в голову и тело пострадавшего, не меньше 2 раз прыгнул на голову лежащего хозяина. По словам сожительницы, во время драки она проснулась и увидела, как гость в течение нескольких минут прыгает на груди ее возлюбленного на глазах остальных людей. Сидевшие за столом попросили прекратить избиение, и, в какой-то момент, мужчина все-таки послушался. Потом все ушли, хозяйка заснула снова, а сожитель остался лежать на полу. Приехала скорая - кто вызвал медиков женщина не знает. Педофил скончался через 10 дней в ЦРБ.Оказалось, что подсудимый имеет другую непогашенную судимость по статье \\"Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью\\". Суд признал особо опасный рецидив преступлений и назначил тарножанину наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор еще может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.