Со 2 января в Вологде начнут работать рождественские ярмарки. Они развернутся на пл. Революции и на улице Герцена, рядом с бульваром на Пирогова. Универсальные рождественские ярмарки будут работать с 10:00 до 15:00.Со 2 по 10 января на улице Герцена, 68 откроются три выставочных домика. Здесь можно будет приобрести сувениры, мед, фруктовые чипсы.2-7 января будет работать ярмарка на пл. Революции. Уже поступили заявки от предпринимателей, торгующими керамическими сувенирами, льняными куклами, маслом, носками из крапивы. В торговых рядах также будут представлены попкорн и сладкая вата, светящиеся шары, полотенца и скатерти.Организует ярмарки городской Центр содействия развитию предпринимательства и туризма. Там до 30 декабря включительно ведется прием заявок на размещение по эл. почте: 728733@mail.ru. Дополнительная информация по тел.: 8-800-200-16-77, 72-87-33.В предпраздничные дни на этих площадках до 30 декабря ежедневно с 9.00 до 18.00 около 50 предпринимателей предлагают продукты питания и сувениры, сообщает пресс-служба администрация Вологды.