Прокуратура поручила полиции в Вологде провести проверку законности действий 50-летнего директора группы управляющих компаний.Как оказалось, мужчина фальсифицировал протоколы общих собраний собственников многоквартирных домов. В документах обнаружены данные о кворуме голосов, форме, времени и дате проведения общих собраний, а вопросы их повестки, не соответствующие действительности.Мужчина признал вину, пояснив, что документы он подделал, чтобы быстрее перевести жильцов на заключение прямых договоров по оплате горячего водоснабжения и отопления.По данному факту были возбуждены уголовные дела 1 ст. 327 УК РФ (Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей в целях его использования). Подозреваемый находится на подписке о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального МВД.