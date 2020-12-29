Нетрезвая женщина пришла в храм со своим спиртным, продолжила распивать алкоголь и дебоширить.Как сообщает управление Росгвардии по Вологодской области, женщина скандал в одной из церквей Череповца. Так что с тревожной кнопки на пульт дежурного вневедомственной охраны около 18:00 поступил сигнал о ЧП.Прибывший на место наряд группы задержания выяснил, что на вечернюю службу явилась нетрезвая прихожанка, которая мешала проведение службы. Служители церкви и граждане попросили ее уйти, но она ответила резким отказом и устроила скандал, оскорбляя всех присутствующих и ругаясь грубой нецензурной бранью.Росгвардейцы задержали ее. 47 летнюю дебоширку передали полицейским для дальнейшего разбирательства.