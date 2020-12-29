31-летнего жителя поселка Федотово обвиняют в покушении на убийство друга.По версии следствия, ЧП случилось 2 июня 2020 года. Вечером обвиняемый выпивал в компании приятелей на поляне в поселке Федотово Вологодского района. Между ним и его другом 1987 года рождения произошла ссора, которая переросла в драку. В результате обвиняемый сходил домой за ножом и, вернувшись, попытался ударить клинком приятеля в область головы и шеи. Тот, смог уклонился от удара и скрылся в ближайшем магазине. Но агрессор дождался, когда тот выйдет, и вновь набросился с ножом. Удар пришелся в левую половину грудной клетки. Потерпевший был госпитализирован, медики сумели его спасти.В настоящее время обвиняемый находится под стражей, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК по Вологодской области.