29 декабря в 03 часа 28 минут на пульт оперативного дежурного в Вологде поступило сообщение о возгорании автомобиля «УАЗ Патриот Пикап», 2005 года выпуска. ЧП случилось по адресу улица Можайского 72. На место выехали пожарные. Огонь уничтожил внедорожник, повредил рядом стоящие авто.По сообщению МЧС, повреждено лакокрасочное покрытие по всей площади автомобиля, остекление, выгорели салон, панель приборов, моторный отсек. Деформированы пластмассовые элементы с правой стороны рядом стоящих автомобилей ВАЗ 2104 и Киа Рио.Причиной специалисты назвали поджог. В ликвидации возгорания было задействовано 2 единицы техники, 6 человек личного состава.