По результатам доследственной проверки сообщения о строительстве с нарушениями 49-квартирного жилого дома на улице Алексинской в Вологде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «СтройГруп-Регион.Его обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.На прием к руководителю регионального управления СК России Э.Ю.Шрамко пришли граждане – жильцы, они и сообщили о нарушенных правах.По данным следствия, 3-этажный дом №6 на улице Алексинской Вологды был построен в рамках исполнения муниципального контракта в 2014 году. В него заселились граждане в порядке переселения из ветхого и аварийного жилья. Практически сразу новоселы стали выявлять строительные дефекты, препятствующие нормальному проживанию.Следователями выявлены расхождения в выполненных работах с проектной документацией по 10 разделам. Так, стеновое ограждение отклоняется вертикали от 33 до 266 мм, есть трещины на фундаментных блоках, а допущенная ошибка в расчетах фундамента привела к дефекту, создающему угрозу обрушения здания.Из-за некачественного выполнения строительных работ, нарушения технологии строительных, в том числе подготовительных работ (нарушение строительных норм и правил), некачественной разработки проектной документации, несоответствии выполненных работ, в том числе удешевление строительства путем неисполнения работ по проекту, использование подрядчиком некачественного строительного материала, - все это привело к дефектам здания, которые признаны неустранимыми и критическими. Что позволяет сделать вывод о том, что \\"основные несущие конструкции здания по адресу: г. Вологда, ул. Алексинская, д.6 находятся в критическом (аварийном состоянии), что может создать угрозу жизни и здоровью проживающих людей\\", - сообщает регионаольное СУ СК РФ.В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.