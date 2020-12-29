В Вологде смонтированы три новогодние фотозоны. Две из них - ель и новогодний шар - на Кремлевской площади, арт-объект «Зеркало» - на площади Революции. Это еще один подарок бизнеса вологжанам.Иллюминация на них появится в самое ближайшее время, сообщают в администрации Вологды. Объекты изготовлены из пластика. В «зеркале» используется технология AR: через зеркало можно увидеть новогодние сюжеты. Для этого надо скачать приложение с помощью QR-кода, расположенного на стоящих рядом информационных стойках.\\"Предприниматели подарили городу новые арт-объекты, подключились к установке елей в микрорайонах. При содействии бизнеса выполнено и новогоднее оформление Октябрьского бульвара\\",- рассказал начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.На сегодня на мостах и улицах Вологды уже установлены праздничные консоли и растяжки, также украшены фасады зданий