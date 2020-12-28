В областной столице приняли решение сделать общественный транспорт бесплатным в ночь с 31 декабря на 1 января. Новость сообщил мэр Вологды во время прямого эфира. Движение автобусов начнется 00:30 до 3:00 по шести маршрутам, соединяющим микрорайоны и центр города.Из-за сложной эпидобстановки праздничных мероприятий проводиться не будет. Однако практика показывает, что вологжане все равно выйдут на свежий воздух и украшенные площади города. Сергей Воропанов попросил соблюдать социальную дистанцию и быть аккуратными.В новогоднюю ночь доступны следующие маршруты:– «Лоста – ВоГУ»: по маршруту Лоста – ул. Козленская – ул. Герцена – ул. Левичева (в обратном направлении ул. Рабочая) – ул. Предтеченская - Зосимовская;– «Дальняя – Драмтеатр»: по улицам Дальняя – Северная – Прокатова – Предтеченская;– «Лукьяново – Центр»: по маршруту ул. Вологодская – ул. Кувшиновская – ул. Луначарского – ул. Клубова – ул. Залинейная - путепровод в створе Белозерского шоссе – пр. Победы – Торговая площадь;– «ВПЗ – Центр» (через ул. Панкратова): по маршруту ул. Ильюшина – Окружное ш. – ул. Панкратова – ул. Петина – ул. Ленинградская – пр. Победы –Торговая площадь;– «Южный мкр. – Архангельская»: по маршруту Окружное ш. – ул. Ленинградская – ул. Октябрьская – ул. Герцена – ул. Конева;– «Больничный комплекс – Бригантина»: по маршруту Пошехонское ш. – ул. Мира – ул. Чернышевского.Интервалы от 15 до 40 минут. Расписание предоставлено пресс-службой Администрации города Вологды.